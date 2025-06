La drôle de rumeur : cité au Daring (ex-RWDM), Hernan Losada serait également ciblé par un club surprenant

Hernan Losada fait partie des candidats au poste d'entraîneur du Daring Brussels (ex-RWDM). Mais l'Argentin aurait aussi la cote... en Colombie.

Hernan Losada n'a toujours pas relevé de nouveau défi depuis la fin prématurée de son aventure au SK Deinze, le club flandrien ayant été déclaré en faillite. L'Argentin attend la bonne opportunité, mais l'intersaison est là et il pourrait bientôt retrouver un banc.

Ainsi, Losada faisait récemment partie des candidats cités pour prendre la succession de Gueïda Fofana, arrivé avant les Promotion Playoffs et qui a échoué à ramener le RWDM (désormais le Daring) en D1A. Cependant, le candidat n°1 serait... Yaya Touré, ancien adjoint du Standard (et accessoirement légende de Manchester City et du FC Barcelone).

Hernan Losada, qui a également coaché en MLS (CF Montréal, D.C. United), aurait aussi la cote en Amérique du Sud. En effet, selon Pipe Sierro, journaliste colombien actif chez Kick et Sin Boleta, l'ex-coach du Beerschot serait suivi par l'América de Cali.

Le club de Cali se cherche en effet un entraîneur et aurait placé Losada tout en haut de sa liste de candidats. Certains supporters du club soulignent que l'Argentin aurait récemment commencé à suivre l'América de Cali sur Instagram, ce qui doit toujours être relativisé.

On sait en effet que Hernan Losada aime la vie en Belgique, et aimerait surtout retrouver un défi en Europe, si possible non loin d'Anvers, sa ville d'adoption. Il a notamment déjà explicitement écarté tout retour en Argentine pour l'instant...