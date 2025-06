Officiel : Alexander Blessin attire un ancien homme fort de Felice Mazzu en Allemagne

Malgré une saison très difficile, plusieurs joueurs ont crévé l'écran à Saint-Trond. Joel Fujita en fait partie, il a d'ailleurs décroché un beau transfert en Allemagne.

Avec l'intérêt de Besiktas et de l'AEK Athènes ces derniers jours, il était de plus en plus probable de voir Joel Fujita, élu MVP de la saison par les Canaris, quitter le Stayen. Le Japonais a finalement bien mis les voiles, mais vers un autre club.

Le milieu de terrain de 23 ans s'est engagé avec Sankt Pauli, le club d'Alexander Blessin. L'international japonais va donc découvrir la Bundesliga. L'opération rapporte 3,5 millions à Saint-Trond, encore une bonne pioche des Limbourgeois au Japon il y a deux ans.

Joel Fujita maakt de overstap naar Sankt-Pauli 🇩🇪



Saint-Trond, tremplin européen

Le directeur sportif André Pinto explique que son départ était prévu : "L'arrivée de plusieurs milieux de terrain au cours des dernières semaines n'était donc pas un hasard. En raison de l'intérêt important pour Joel, nous avons anticipé ces dernières semaines son départ. Avec l'arrivée de Sissako et Merlen - et des milieux de terrain centraux déjà présents dans notre effectif - nous sommes armés à ce poste pour la saison à venir".

De quoi permettre au joueur de vivre son rêve : "Le FC St. Pauli jouit d'une excellente réputation. Les discussions avec le directeur sportif et l'entraîneur principal m'ont convaincu que je pouvais mettre mes atouts au service de l'équipe. J'ai vraiment hâte de retrouver ma nouvelle équipe, la ville et, surtout, les supporters".

Alexander Blessin partage son enthousiasme : "Ce que j'apprécie chez Joel, c'est son courage et la limpidité de son jeu. C'est un joueur très actif qui a une bonne perception des espaces. Il intercepte les ballons et fait des passes précises, ce qui en fait un profil idéal pour nous".