Ronny Deila confirme la très bonne nouvelle pour les supporters d'Anderlecht !

Le Club de Bruges laisse filer Mats Rits direction le RSC Anderlecht. L'information a été confirmée par Ronny Deila après la large victoire des Blauw & Zwart à Eupen.

Anderlecht frappe fort sur ce mercato et après plusieurs transferts en provenance de l'étranger, voilà le second arrivé de Jupiler Pro League : Mats Rits (30 ans), si ce n'est pas encore officiel, va bel et bien porter le maillot Mauve cette saison.

L'information a désormais été confirmée par nul autre que l'entraîneur du Club de Bruges, Ronny Deila, après la large victoire de ses troupes du côté du Kehrweg. "C'est un très bon joueur de football et c'est donc un peu dommage qu'il s'en aille", regrette Deila dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Il a trouvé un peu plus de sécurité en vue de l'avenir avec ce contrat à Anderlecht (où Rits va signer pour trois ans, nda) et je peux le comprendre. J'imagine que c'était un choix difficile pour lui, mais c'est un adulte, il a fait ce qu'il pensait être la meilleure chose pour lui", conclut le coach brugeois.

On attend donc une officialisation très rapide du côté du Club de Bruges, probablement pour ce lundi matin. Rits va rapporter environ 2 millions d'euros à Bruges, lui qui arrivait en fin de contrat en juin 2024 du côté du Jan Breydel.