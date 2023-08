Kindermans, une encyclopédie de Neerpede à l'Antwerp : pas la première fois que le Great Old se sert à Anderlecht !

Jean Kindermans quittera Anderlecht au terme de son contrat, et ça n'étonnera au final pas grand monde. La surprise, c'est qu'il quitte Neerpede pour aller superviser les jeunes de l'Antwerp... mais là encore, le Great Old en a fait une habitude.

Jean Kindermans est le nom le plus connu à passer (dès le 1er juillet 2024) d'Anderlecht à l'Antwerp - non pas sur le terrain mais en coulisses. Mais le patron de Neerpede n'est pas le premier. Le Great Old a déjà profité à plusieurs reprises de l'instabilité qui s'est installée au RSCA ces dernières années, surtout au début de l'ère Coucke.

Ainsi, à l'époque, Jochen De Coene, kinésithérapeute et chef du staff médical du RSCA, a été licencié pour s'engager quelques semaines plus tard à Anvers. Par la suite, Kristof Sas débarquait comme médecin du staff anversois après son licenciement... du RSCA. La cellule médicale de l'Antwerp a été totalement remaniée par les deux hommes, successivement.

© photonews

Une secrétaire très appréciée

L'un des C4 les plus impopulaires des débuts de l'ère Coucke à Anderlecht aura cependant été celui de Katharine Viaene : pendant 23 ans, celle-ci était secrétaire de Herman Van Holsbeek et très appréciée pour sa connaissance en profondeur de tous les dossiers. Une connaissance qui a parfois manqué par la suite. Depuis, Viaene travaille dans l'ombre au Bosuil, avec la même efficacité qu'à Anderlecht.

Désormais, l'Antwerp va donc profiter de la situation de Jean Kindermans. Mais pourquoi celui qu'on a toujours présenté comme "l'architecte" de Neerpede s'en va-t-il ? Le formateur de 59 ans ne se sent "pas assez respecté". La vérité, c'est que Wouter Vandenhaute juge son contrat trop gourmand, et inadapté à la situation actuelle du RSCA. De nouvelles conditions lui ont été proposées, que Kindermans a refusées.

Un autre cadre de travail au Bosuil

Jean Kindermans, lui, estime aussi que son travail est jugé sur base d'un contexte trop difficile. Ce n'est pas un secret : Neerpede, un temps joyau en avance sur le reste du football belge et même européen, vit sur ses acquis et a grand besoin de rénovation (qui est en cours).

© photonews

Une critique lui a été adressée, et elle paraît vraie : Kindermans n'est pas un homme de datas, sacrosaintes pour Jesper Fredberg et Brian Riemer. Mais à l'Antwerp, on le sait et on compensera cela par une collaboration étroite avec Steven Smet, à l'approche plus moderne. L'expertise et l'oeil avisé de Kindermans, ainsi que son carnet d'adresses, doit permettre au Great Old d'attirer et développer plus de talents "à la Vermeeren".

L'Antwerp est en effet le plus vieux club du pays mais un "jeune" club du top, qui doit encore investir dans l'expérience, et Jean Kindermans peut amener cela. Du côté du RSCA, un nom est cité pour le remplacer : Henk Marima, actuellement en poste à OHL. Mais avec Mikkel Hemmersman, Fredberg a déjà un homme de confiance au sein de Neerpede, même si le but n'était pas qu'il en prenne la tête si tôt. Affaire à suivre.