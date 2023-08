La folle histoire de la sensation du RWDM Mickaël Biron

Mickaël Biron est l'un des hommes forts de ce début de saison, et a bien connu un certain Gauthier Ganaye lors de ses pérégrinations. Son parcours peut faire hausser les sourcils...

L'histoire de Mickaël Biron en Belgique comme en France est étroitement liée à celle de Gauthier Ganaye, devenu directeur sportif du RWDM un an après que le Martiniquais ait débarqué au Stade Machtens. Rappelons les faits : avant d'être en poste à Molenbeek, Ganaye était directeur sportif du KV Ostende et de l'AS Nancy-Lorraine.

Deux clubs où son rôle a parfois pu être critiqué, mais où il a amené quelques réussites, c'est indéniable. Biron n'en fait pas partie, le Martiniquais ayant signé à Nancy avant l'arrivée de Ganaye, mais les performances déjà XXL du buteur venu d'Epinal (12 buts en 31 matchs) allaient permettre au Pacific Media Group de faire rentrer un argent bien nécessaire dans les caisses.

© photonews

La vente se fera... au KV Ostende, pour un montant pas négligeable de 5 millions d'euros. Une belle opération pour rééquilibrer les comptes lorrains... et un prêt immédiat à Nancy. Du vent, donc, pour le KVO. Et après que Nancy ait été relégué en National, on s'attendait cette fois à ce que Mickaël Biron revienne (ou plutôt, apparaisse enfin) sur la Côte.

Il n'en sera rien : alors qu'Ostende voyait son noyau franchement déforcé et, de l'avis général, insuffisant pour jouer le maintien en D1A, Mickaël Biron était vendu au RWDM... pour 2,5 millions d'euros. John Textor en rigolera après la promotion molenbeekoise : "Si Ostende avait gardé Biron, ils se seraient maintenus". Le KVO ne rigolait pas, lui, surtout quand Ganaye signait au RWDM dans la foulée de ces déclarations.

Depuis, Mickaël Biron a marqué 3 fois lors des trois premières journées de D1A, amenant à lui seul les 6 points du RWDM jusqu'ici. Textor avait raison : avec un attaquant pareil, on reste en D1...