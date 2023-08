La saga la plus longue de l'été est enfin terminée

On le sait depuis quelques jours, Roméo Lavia souhaitait rejoindre Chelsea. Il fallait encore que son club, Southampton, et les Blues se mettent d'accord. On peut désormais dire que c'est fait.

Enfin, si on croit un journaliste italien un peu connu du nom de Fabrizio Romano. Ce dernier annonce en effet que les deux clubs se sont enfin mis d'accord. Romeo Lavia va donc s'engager en faveur de Chelsea dans les prochains jours. On peut enfin arrêter d'écrire des articles sur les différentes rumeurs.

Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪



Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.



Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk