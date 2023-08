28 ans après son père, Reno Wilmots va disputer un derby liégeois : "On ne peut pas décrire Sclessin"

Ce dimanche est attendu par tous les supporters des Sang & Marine. 28 ans plus tard, le RFC Liège se déplace à Sclessin pour y affronter le SL16 FC. Ce soir du 11 février 1995, un autre Wilmots était sur la feuille de match : Marc, le père de Reno, du côté du Standard.

Deux équipes battues lors de la première journée se retrouvent ce dimanche. Le SL16 FC contre le RFC Liège, un affrontement qui rappelle les derbys historiques des années 60, 70, 80 et 90. Lors du dernier en date, le 11 février 1995 (1-0 pour le Standard), un certain Wilmots était sur la feuille de match. Marc, titulaire sous les couleurs Rouches.

28 ans plus tard, c'est son fils, Reno, qui va disputer ce match historique et rempli d'histoire... mais sous les couleurs du RFC Liège, lui qui a été en partie formé au Standard. Un choc qu'a préfacé le milieu de terrain défensif en conférence de presse, ce vendredi. " On ne peut pas décrire le stade du Standard, c’est un chouette environnement pour jouer et une chance. Nos supporters se déplacent nombreux, mais il faudra faire abstraction de tout ça pour se concentrer sur notre boulot."

Recruté cet été pour sa bonne saison en tant que... défenseur à l'URSL Visé, Reno Wilmots a retrouvé le positionnement de son enfance sous les ordres de Gaëtan Englebert. "Ce rôle me va très bien. J’ai joué en défense à Visé, mais j’ai été formé au milieu de terrain. Je dois être le pare-chocs devant la défense. Être en soutien des défenseurs, présent dans le pressing et dans le coaching pour aider mes partenaires. Il m'a juste fallu le temps de retrouver mes repères, mais tout le monde m’a accueilli pour que je me sente directement à l’aise. J’ai commencé la préparation avec Liège dès le début, cela a fait en sorte que je sois directement bien. "

Il est vrai que Reno Wilmots s'est adapté très rapidement. Alors que Gaëtan Englebert alignait cinq joueurs à vocation offensive la semaine dernière, le joueur de 26 ans était presque seul pour résister à l'entrejeu de Dender... ce qu'il a fait avec succès. "Mon adaptation a été agréable. Je peux parler pour tous les nouveaux, on a été accueillis les bras ouverts. Je suis content d’être dans ce vestiaire, ce sont tous des bons mecs qui sont compétitifs et qui mouillent le maillot. Nos conversations sont constructives, c’est agréable quand on arrive dans un groupe" a conclu Reno Wilmots.