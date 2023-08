"L'Antwerp pourrait le vendre pour près de 30 millions"

Mandela Keita est à nouveau un joueur de l'Antwerp, qui le loue avec une option d'achat. Selon son agent Ediz Unal, ce n'est qu'un début. L'Antwerp peut encore faire d'excellentes affaires.

"Quand on connaît le talent de Mandela, on sait qu'il peut devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste", a déclaré Ediz Unal à Gazet Van Antwerpen. "Un jour, il pourrait être vendu pour 20 à 30 millions d'euros. Son objectif est en tout cas de continuer à se développer, de devenir un Diable Rouge et, dans quelques années, de franchir le pas vers un club du top 15 en Europe".

Les ambitions sont donc très élevées. "Qui suis-je pour en douter ? Je sais que Mandela a une grande concentration et une grande mentalité. Quand il a quelque chose en tête, il le fait. Et il ne pense qu'à sa carrière, pas à l'argent. J'ai aussi reçu des offres de Dubaï et du Qatar, mais même pour trois ou quatre millions par an, il ne voulait pas y aller".

Keita avait déjà été loué à l'Antwerp pendant la trêve hivernale de la saison dernière. L'OHL a demandé dix millions d'euros pour lui, mais l'Antwerp a estimé que c'était trop cher. L'option d'achat s'élèverait désormais à environ huit millions d'euros.