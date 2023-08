Le RFC Liège à Sclessin pour la première fois depuis 1995 : "Un contexte particulier pour les supporters"

Pour la première fois en près de 30 ans (11/02/1995), le RFC Liège affrontera le Standard à Sclessin, ce dimanche. L'équipe U23, certes, mais il s'agit d'un rendez-vous attendu depuis de longues années par les Sang & Marine.

La semaine dernière, le RFC Liège a été cruellement défait par Dender pour sa première en Challenger Pro League (0-1). Ce dimanche, les Sang & Marine se rendront à Sclessin pour y affronter le SL16 FC. Un événement tant attendu pour le matricule 4, qui va disputer un match officiel à Sclessin pour la première fois depuis près de 30 ans après une rivalité historique de plusieurs décennies.

En conférence de presse ce vendredi, Gaëtan Englebert a tenu à relativiser l'importance de cette rencontre, qui sera néanmoins spéciale. "On sera dans le même cadre que d’habitude. Tous les matchs sont les mêmes dans la préparation, il n’y a pas une grosse différence. Mais c’est certain que le contexte du match est particulier, c’est la première fois qu’il y aura autant de supporters de Liège en déplacement. Mais dans la tête des joueurs, faire la meilleure prestation possible est la seule chose qui importe."

Touché à l'épaule lors de son but annulé contre Dender, Jordan Bustin sera bien de la partie, malgré de légères douleurs toujours persistantes en début de semaine. C'est un effectif complet du RFC Liège qui est prêt pour ce derby liégeois. "On a tiré les leçons auxquelles on s’attendait : le niveau est plus élevé qu’en Nationale 1. Les adversaires sont plus organisés et tiennent 90 minutes. On s’y attendait et on l’a vu samedi dernier."

Grosse différence par rapport à la semaine dernière : le RFC Liège va affronter une équipe qui a une année d'expérience en Challenger Pro League, mais composée exclusivement de jeunes joueurs. Un changement majeur ? "C’est une façon différente, ils se rapprochent forcément plus du jeu que l’on voit en jeunes. Ces joueurs ont des qualités techniques et individuelles, beaucoup de vivacité, mais ce sont aussi des équipes qui doivent encore se mettre en place. C’est là-dessus qu’on doit être meilleurs qu’eux. Ce sera un match compliqué, mais on est prêts" a conclu Gaëtan Englebert.