Hervé Koffi a été le grand bonhomme de la rencontre entre Genk et le Sporting de Charleroi. Le dernier rempart carolo a tout arrêté, même après avoir commis une petite boulette.

Le Sporting de Charleroi est revenu de Genk avec un bon point, même s'ils ont souffert à plusieurs reprises, et surtout lors des dernières 20 minutes. Hervé Koffi, en grande forme, a aidé son équipe à conserver le zéro derrière, même s'il s'est fait peur avant la pause.

"En première période, j’ai fait une mauvaise passe à cause du terrain qui était un peu sec. Je rends grâce à Dieu car il m’a permis de me rattraper et de ne pas encaisser après cette erreur. Après, il fallait que je mette mes coéquipiers en confiance, de leur faire comprendre qu’ils pouvaient compter sur moi derrière. Je pense que cela a bien fonctionné."

Mais le gardien ne veut pas tirer la couverture à lui. Il voit cela comme une grande performance d'une équipe, d'un club. "Pour moi, ce n’est pas un miracle. On a travaillé tout au long de la semaine pour ce match. Le président, le staff et le capitaine ont eu les mots justes pour nous motiver. On était venus pour gagner. Alors, c’est vrai, on n’a pas encore notre première victoire de la saison, mais on doit continuer sur cette lancée."