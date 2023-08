Joseph Laumann, entraîneur du SL16 FC : "Les promus comme Liège ont relevé le niveau du championnat »

Le SL16 FC a été poussé dans ses derniers retranchements pour sortir du piège tendu par le RFC Liège. Les remplacements ont fait la différence pour les U23 du Standard, comme l'a souligné Joseph Laumann.

Les jeunes du Standard ont du caractère, c'est certain. Menés 0-1 dans le derby par le RFC Liège, les joueurs de Joseph Laumann ont retourné la situation en moins d'une minute pour s'offrir leurs trois premiers points de la saison.

"Liège avait plus de ballons en première mi-temps, mais on était bien structurés pour ne pas leur laisser d'occasions. Ils jouent très bien les deuxièmes ballons et ce n'était pas facile de défendre sur cela. On finit par prendre un but, mais la mentalité et le caractère que les joueurs ont montré pour revenir dans le match était excellente."

Une fin de match où le SL16 FC a plié, sans céder. L'entraîneur des jeunes Rouches voulait voir son équipe évoluer plus haut, notamment en perte de balle, pour éviter les longs ballons vers Adriano Bertaccini.

"On a essayé de jouer plus haut en changeant la structure au milieu de terrain. On voyait Liège jouer beaucoup de longs ballons vers Bertaccini et on était trop bas pour défendre. On a essayé de monter le bloc et cela a porté ses fruits. Par rapport à la saison dernière, on défend beaucoup mieux notre rectangle" se réjouit Joseph Laumann.



Pour leur deuxième saison dans le monde professionnel, les U23 du Standard montrent déjà qu'ils ont appris de leurs erreurs de la saison dernière. Dans le rectangle, par exemple, Paulo Da Silva et Lucas Noubi ont été d'une grande aide pour Tom Poitoux.



"Ce n'est pas facile de défendre le rectangle et les deuxièmes ballons puisque nos joueurs sont jeunes et pas très grands, mais je suis heureux de voir qu'ils peuvent tenir à 100% physiquement pendant 100 minutes. Les joueurs qui sont entrés ont fait les efforts et les courses nécessaires pour améliorer l'esprit de l'équipe. On a besoin de cela pour réussir dans ce championnat" poursuit Joseph Laumann.



"Ce soir, le joueur le plus âgé était un 2004. Tous sont nés entre 2004 et 2007 avec Noah Mawete, 2005, capitaine. J'ai beaucoup de respect pour eux d'être capables de jouer dans un championnat d'adultes à cet âge, dans une série avec beaucoup de qualités. Je pense que les équipes comme Liège qui sont montées cette année sont plus fortes que celles qui sont descendues la saison dernière. Cela a encore augmenté le niveau du championnat" a conclu Joseph Laumann.