L'un des "plus grands talents de Neerpede"... déjà poussé vers la sortie ?

L'arrivée imminente de Thomas Delaney à Anderlecht pousse Kristian Arnstad vers la sortie. Drôle de destin pour l'un des jeunes les plus attendus de Neerpede.

Le milieu du RSC Anderlecht frôle l'embouteillage. Avec les arrivées d'Alexis Flips, Mats Rits et bientôt Thomas Delaney, Jesper Fredberg va devoir dégraisser ; Majeed Ashimeru et Yari Verschaeren sont blessés pour de longs mois, et Marco Kana reste en partance.

Ce ne sont pas les seuls : non seulement Amadou Diawara pourrait partir en cas de grosse offre, mais aussi... Kristian Arnstad. Le jeune norvégien ne perce pas vraiment depuis son arrivée en équipe première, malgré qu'il ait été présenté comme l'un des grands talents de Neerpede.

En cas de belle offre ou d'opportunité pour un prêt, Arnstad pourrait en effet partir, car il y a peu de chances qu'il obtienne du temps de jeu cette saison.