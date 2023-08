Carl Hoefkens craint-il pour sa place après des débuts calamiteux ? Il répond !

Le début de saison du Standard est catastrophique, et naturellement, Carl Hoefkens est pointé du doigt. Il ne veut pas y penser.

Carl Hoefkens n'imaginait certainement pas des premières semaines si compliquées sur le banc du Standard, après avoir reçu une seconde chance dans un grand club belge. Car le Standard ne respecte pas ce statut à l'heure actuelle, se battant pour... quitter les dernières places.

Et pourtant, c'est bien de top 6 qu'il a été question en conférence de presse. "Tout dépendra des 10 prochains jours, ils seront très importants. Mais aujourd'hui, je ne pense pas au top 6. Oui, nous nous sommes fixés cet objectif en début de saison, mais ça ne change rien pour moi", affirme Carl Hoefkens. "Je veux juste le meilleur Standard possible, et je n'étais donc pas content après le match face au Cercle".

© photonews

Sans investissements, viser le top 6 paraît utopique. "Dans ces 10 jours, il y aura 2 matchs et la fin du mercato. Le plus important sont ces 2 matchs, et tout le monde travaille dur au club, veut faire de son mieux. Je sens aussi que le public est là, que tout le monde tire dans le même sens", assure Hoefkens. "C'est le plus important, et à cela, il faut ajouter de la qualité. On savait que financièrement, ce serait difficile, nous devons donc travailler plus que d'autres équipes, mais nous pouvons le faire".

Mais si le Standard ne relève pas la barre très rapidement, il y a fort à parier que le premier fusible à sauter, comme souvent, sera l'entraîneur. Une perspective à laquelle ne pense pas Carl Hoefkens. "Si je pense à mon avenir, nous ne pouvons pas travailler correctement", évacue-t-il. Le public, la presse et la direction se chargent d'y penser à sa place...