Genk s'impose en fin de match contre l'Adana Demirspor, La Gantoise prend une belle option sur la qualification

Le Racing Genk l'a emporté en toute fin de match contre l'Adana Demirspor, tandis que les Buffalos se sont imposés plus aisément contre l'APOEL Nicosie.

Battu en tours préliminaires de Ligue des Champions et d'Europa League, le Racing Genk disputait ce jeudi sa manche aller de barrages de Conference League contre l'Adana Demirspor.

Menés au score dès le début de la seconde période (Akbaba, 0-1, 47e), les Limbourgeois sont revenus dans le match en fin de partie, via Tolu Arokodare (1-1, 77e). Alors que l'on se dirigeait vers un partage, Daniel Munoz a offert la victoire à Genk au bout du temps additionnel (2-1, 90+3e).

Dans le même temps, La Gantoise recevait l'APOEL Nicosie. Le premier but de cette partie est venu de Malick Fofana (1-0, 77e). Une 77e minute prolifique pour les clubs belges ce jeudi soir, et des Buffalos qui se rendront à Chypre avec une longueur d'avance en vue de la qualification. D'autant qu'en fin de match, Hong a doublé la mise pour les Gantois. Un but qui pourrait s'avérer capital sur l'ensemble des deux matchs (2-0, 90+2e).