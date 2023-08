Lionel Messi déjà proche de son premier trophée aux USA (et encore décisif)

Le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami se passe très bien. En Coupe des USA, l'Argentin a emmené son équipe en finale grâce à 2 assists.

La nuit passée, l'Inter Miami affrontait Cincinnati en demi-finale de la Coupe de la Ligue américaine. Une rencontre spectaculaire qui s'est terminée sur le score de 2-2 dans le temps réglementaire ; Lionel Messi, comme à son habitude, a été crucial pour son équipe.

L'Argentin a en effet délivré 2 caviars dont l'un à la... 90e+8 pour envoyer Miami et Cincinnati aux prolongations. Une belle performance puisque l'Inter Miami est lanterne rouge de sa conférence... et Cincinnati solide leader.

En prolongations, les deux équipes marqueront, et l'Inter Miami se qualifiera finalement aux tirs au but (4-5). Lionel Messi n'est donc plus qu'à un match d'un premier trophée aux USA, et reste invaincu sous le maillot de l'Inter Miami.