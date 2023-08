Cette nouvelle recrue d'Anderlecht dévoile le nom de son idole...qui est belge !

Pour ses premiers pas sous le maillot d'Anderlecht, Alexis Flips a déjà démontré de superbes habiletés techniques. Le milieu de terrain français s'inspire des plus grands...

Transféré de Reims vers Anderlehcht dernièrement, Alexis Flips s'est déjà montré aux yeux du Lotto Park. Il espère bien réussir chez les Mauves, pour sa première expérience en Belgique.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, le Français s'est confié quant à sa plus grande idole. Un certain...Eden Hazard.

"J'étais fou d'Eden. Hazard a fait ses débuts à Lille en 2007 et j'y suis arrivé avec les jeunes en 2008", explique Flips, qui habitait tout près du stade et allait très souvent voir les Dogues jouer étant plus jeune. "C'était une belle époque, surtout quand Lille a fait le doublé avec Hazard en 2011. J'étais au Stade de France pour la finale de la Coupe de France contre le PSG."

Malgré sa grande admiration pour Eden, Flips n'est jamais entré en contact avec lui. "Non, et je ne vais pas non plus demander son numéro à Jan Vertonghen ou quoi que ce soit d'autre ici. C'est à cause d'Eden que j'ai commencé à aimer Chelsea et le Real par la suite."