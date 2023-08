Genk prend les devants pour "le futur Thibaut Courtois"

Genk a une histoire très riche et glorieuse dans la formation de jeunes gardiens. Thibaut Courtois, Koen Casteels, Sinan Bolat, Logan Bailly et plus récemment Maarten Vandevoordt sont tous issus du club limbourgeois.

Genk voudra d'ailleurs prolonger cet héritage. Les Limbourgeois ont ainsi annoncé la prolongation du contrat de Mike Penders (18 ans). Le gardien est lié aux Limbourgeois jusqu'en 2028. Gardien international U18 et capitaine des Jong Genk (U23), Penders est vu comme un très grand talent. Het Laatste Nieuws le voit en effet comme le potentiel futur Thibaut Corutois ou Maarten Vandevoordt. Doelman Mike Penders (18 jaar) heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2028 🙌



Meer info 👇https://t.co/JFQXKdV3aG#krcgenk #mijnploeg — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 25, 2023





