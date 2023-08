Le RFC Liège a retrouvé son capitaine : "Longtemps que je n'avais plus été aussi décisif"

Un capitaine heureux. A l'assist sur les deux buts du RFC Liège, le capitaine Jonathan d'Ostilio a grandement participé au premier succès des Sang & Marine depuis leur retour en professionnel.

Ce dimanche, le RFC Liège a décroché son premier succès depuis son retour dans le monde professionnel en prenant la mesure d'Ostende (2-0). Après la partie, c'est un capitaine heureux et décisif, Jonathan d'Ostilio, qui s'est présenté.

"C'est notre première victoire de la saison. Elle ne va pas nous libérer d'un poids, plutôt d'une certaine réflexion. On méritait mieux la semaine dernière, mais des détails n'ont pas tourné du bon côté."

A l'assist sur les deux buts Liégeois et auteur d'une excellente prestation, le capitaine semble avoir retrouvé son niveau de la saison dernière, après une légère méforme lors des deux premières journées.

"Cela me rend très heureux, d'autant qu'il y a longtemps que je n'avais plus été aussi décisif d'un point de vue statistique sur un seul match. Je suis content pour le groupe, mais aussi personnellement. Je suis heureux d'avoir pu me libérer après deux matchs plus timides. Le coach ne m'a jamais bridé, mais je n'arrivais pas à accélérer."

Mal payé lors des deux premières semaines, le RFC Liège tient enfin le succès qu'il fallait pour lancer sa saison. Les Sang & Marine ont encore faim et se rendront à Deinze samedi prochain avec le couteau entre les dents.

"Quand tu évolues à un tel niveau, tu sais que notre efficacité primera toujours sur le reste. Notre saison est lancée ! Nous ne sommes pas rassasiés. Nous avons faim de buts et de victoires. Je suis le capitaine, mais tout le monde tire sur la même corde pour rendre l'équipe meilleure" a conclu Jonathan d'Ostilio.