Un premier but pour Théo Leoni, mais pas seulement

Pour cet exercice 2023-2024, Walfoot.be a décidé d'établir le classement des pré-assists, à savoir l'avant-dernière passe dans la construction d'un but. Une statistique permettant de récompenser les joueurs qui scorent peu, mais qui sont impliqués dans les actions offensives de leur équipe.

La semaine dernière, nous publiions notre quatrième classement des pré-assists de Pro League pour cette saison 2023-2024. De cette manière, nous pourrons observer les joueurs qui sont fréquemment impliqués dans la construction des buts, mais qui n'alimentent que rarement leurs statistiques personnelles.

Note importante : tous les buts n'ont pas de pré-assists. Lors des phases arrêtées et de certaines actions, moins de trois joueurs touchent la balle avant que celle-ci ne frappe le fond des filets. Pour ce début de quatrième journée (les équipes européennes ayant été au repos), 16 buts ont été recensés, pour 9 pré-assists.

Le match cinq étoiles de Théo Leoni

Buteur pour la première fois de sa carrière avec l'équipe première d'Anderlecht, Théo Leoni a aussi lancé Killian Sardella pour le deuxième but d'Anderlecht. Un match plein pour le jeune milieu de terrain (23 ans), qui fait donc son entrée dans ce classement des pré-assists.

Sur le but égalisateur, c'est le coup-franc de Mbenza qui arrive sur la tête de Zorgane, qui dévie pour Andreou. Le Cercle (Gboho et Denkey), Westerlo (Van den Keybus et Madsen) et Malines (Foulon et Mrabti) placent deux joueurs cette semaine. Enfin, la récupération de Brandon Baiye pour le deuxième but d'Eupen est à comptabiliser comme un pré-assist.

Le classement des pré-assists en Jupiler Pro League

3 points : Hugo Vetlesen (Bruges).

2 points : Isaac Nuhu (Eupen), Hugo Siquet (Cercle), Sven Kums (Gand), Rikelmi (RWDM).

1 point : Kevin Möhwald (Eupen), Anthony Moris (Union), Matija Frigan (Westerlo), Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Bryan Heynen (Genk), Joseph Paintsil (Genk), Mike Trésor (Genk), Jelle Bataille (Antwerp), Abdelkahar Kadri (Courtrai), Julien De Sart (Gand), Matisse Samoise (Gand), Charles Vanhoutte (Union), Ezechiel Banzuzi (OHL), Niklo Dailly (RWDM), Ryotaro Ito (STVV), Jacob Ondrejka (Antwerp), Vincent Janssen (Antwerp), Arthur Vermeeren (Antwerp), Lazare Amani (Union), Francis Amuzu (Anderlecht), Andreas Skov Olsen (Bruges), Maxim De Cuyper (Bruges), Hayao Kawabe (Standard), Toby Alderweireld (Antwerp), Lion Lauberbach (Malines), Rob Schoofs (Malines), Geoffry Hairemans (Malines), Alexis Flips (Anderlecht), Edisson Jordanov (Westerlo), Jarne Steuckers (Saint-Trond), Raphael Onyedika (Bruges), Gary Magnée (Eupen), Amadou Keita (Eupen), Victor Palsson (Eupen), Thomas Van den Keybus (Westerlo), Nicolas Madsen (Westerlo), Daam Foulon (Malines), Kerim Mrabti (Malines), Brandon Baiye (Eupen), Kevin Denkey (Cercle), Yann Gboho (Cercle), Isaac Mbenza (Charleroi), Théo Leoni (Anderlecht).