Un choix difficile : ce talent du Standard ne représentera pas la Belgique

De plus en plus de joueurs sont tiraillés par la question de leur nationalité sportive. Ce n'est plus le cas de Cihan Canak, qui a fait son choix.

Même s'il n'est pas titulaire avec le Standard, Cihan Canak a montré la saison dernière qu'il avait du football dans les pieds (1 but et 3 assists en 10 titularisations). S'il doit encore véritablement lancer sa carrière professionnelle, le jeune joueur de 18 ans fait déjà face à un choix crucial. Membre des équipes nationales belges de jeunes depuis les U15, Canak avait également été appelé par la Turquie chez les U17. Le Liégeois devait encore trancher entre les deux pays, ce serait désormais chose faite. Selon La Dernière Heure, Canak a choisi de représenter la Turquie. Il sera intéressant d'observer son évolution tant en club qu'en équipe nationale dans les années à venir. 🚨 Cihan Canak, qui hésitait entre la Turquie et la Belgique a finalement fait son choix (pas simple pour le joueur) 👉 l'offensif 🔴⚪️ a opté pour la 🇹🇷. @lessportsplus — Kevin Sauvage (@KevSauvage) August 31, 2023