Un Diable Rouge file vers la Bundesliga !

La Pro League comptera bientôt un Diable Rouge de moins. Olivier Deman, le milieu gauche du Cercle Bruges, appelé pour la première fois par Domenico Tedesco récemment, est sur le point de signer en Allemagne.

En effet, Deman, 23 ans, quittera le Cercle pour... le Werder Brême. Les négociations sont dans la dernière ligne droite, selon Het Nieuwsblad, et les tests médicaux sont déjà réalisés.

Le Werder Brême, qui a perdu ses deux premiers matches de la saison, était toujours à la recherche de renforts et avait déjà fait ses emplettes en Belgique. En effet, le club a également recruté Senne Lynen, de l'Union Saint-Gilloise.

Deman a fait forte impression la saison dernière au Cercle et continue sur sa lancée cette saison. Il peut couvrir tout le flanc gauche et possède une bonne qualité de centre. Le Werder se bat pour le maintien et voit en Deman un renfort de choix.