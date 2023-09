À peine revenu en Italie, Romelu Lukaku... à nouveau victime d'insultes racistes

Tout l'été, Romelu Lukaku a espéré revenir en Serie A, d'abord à l'Inter Milan, puis... un peu partout : AC Milan, Juventus puis finalement AS Rome, où il a signé la semaine passée et disputé ses premières minutes de jeu face à... Milan vendredi.

Un véritable amour pour l'Italie... que l'Italie lui rend bien mal. Comme la saison passée face à la Juventus, Lukaku a en effet été la cible de cris racistes en provenance de la tribune visiteurs du Stadio Olimpico.

Suite à ces débordements, l'AC Milan a publié un communiqué afin de réagir et s'opposer au comportement de ses supporters. "Il n'y a pas de place pour la discrimination et l'intolérance à l'AC Milan, et nous sommes certains que cette notion est partagée par nos vrais supporters", lit-on.

There is no space for discrimination and intolerance at AC Milan, and we are certain that this is shared by our true supporters that follow us regularly.

