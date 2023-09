Clasico, retour de Deila au Standard, derbys bruxellois: la Pro League dévoile la suite du calendrier

La huitième journée de championnat débutera le 22 septembre avec un duel entre le Standard et Westerlo. C'est aussi ce week-end-là qu'aura lieu le premier topper de la saison: le Sporting d'Anderlecht se déplacera à Bruges le dimanche 24 septembre à 18h30.

Le Club de Bruges qui se déplacera deux semaines plus tard à Bruges, le dimanche 8 octobre (13h30) pour le retour de Ronny Deila à Sclessin. Et le Standard accueillera ensuite son éternel rival anderlechtois, pour le premier Clasico de la saison, juste après la deuxième trêve internationale (le dimanche 22, à 18h30).

Il y aura aussi des derbys bruxellois au programme des prochaines semaines: le match, reporté, entre l'Union et le RWDM aura lieu le jeudi 28 septembre à 18h30. Et l'autre derby entre Anderlecht et le RWMD est programmé le dimanche 26 novembre à 18h30 également.

