Officiel : Anderlecht frappe un grand coup et recrute Kasper Schmeichel

Anderlecht n'a pas fini d'animer ce mercato estival ! Occupés sur le dossier Thorgan Hazard, les Mauves viennent également d'officialiser la venue de Kasper Schmeichel.

Dans quelle mesure pouvait-on croire qu'Anderlecht allait parvenir à recruter le champion d'Angleterre 2016, reconnu comme l'un des meilleurs gardiens de Premier League lors de son "prime" à Leicester City ?

D'emblée, les chances semblaient assez basses. Mais Anderlecht s'est montré très convaincant cet été, profitant du grand pouvoir d'influence de sa cellule sportive danoise.

Ainsi, Schmeichel, 36 ans, près de 700 matchs professionnels et 91 sélections avec le Danemark, rejoint la Danish connection du RSCA. Il a signé un contrat d'une saison, assorti d'une option pour une saison supplémentaire.

"J'ai discuté avec Jesper (Fredberg) et Brian (Riemer) et j'ai tout de suite été enthousiasmé par ce qu'ils sont en train de mettre en place ici. Le RSCA est un grand club et de nombreux anciens coéquipiers parlent toujours de ce club avec plein d'éloges et de chaleur. Je voulais donc vraiment faire partie", a déclaré Schmeichel, qui rentrera en concurrence avec Maxime Dupé au poste de gardien.