Officiel : l'Antwerp attire un international néerlandais !

Owen Wijndal va jouer en prêt pour l'Antwerp lors de cette saison. Le défenseur de l'Ajax rejoint le club jusqu'à la fin de la saison, selon De Telegraaf.

Il y a un an, Wijndal est arrivé en provenance de l'AZ pour dix millions d'euros, mais il n'a pas réussi à répondre aux attentes à la Johan Cruijff Arena. Il a perdu la bataille de la concurrence, et son avenir cette saison ne s'est pas amélioré avec l'arrivée de Borna Sosa et Gaston Ávila (ancien joueur d'Antwerp).

En outre, l'entraîneur Maurice Steijn peut également compter sur le jeune Anass Salah-Eddine. Selon De Telegraaf, Wijndal a pris une décision. L'international néerlandais à onze reprises terminera la saison en prêt à l'Antwerp, dirigé par le directeur technique Marc Overmars et l'entraîneur Mark van Bommel. Le champion en titre cherchait un remplaçant pour Gaston Ávila, recruté par Ajax.

Wijndal a un contrat avec Ajax jusqu'en juin 2027. Cette saison, il a disputé deux matchs de championnat : une minute contre Heracles Almelo et une mi-temps contre Excelsior.