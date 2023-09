Réaction Le Sporting de Charleroi a désormais.... un banc

Éclair dans la grisaille : le Sporting de Charleroi a eu plus d'occasions ce dimanche contre STVV et même mieux : les changements ont apporté un plus à l'équipe. Tout ce que demande Felice Mazzù.

On ne va pas se mentir : le début de saison du Sporting de Charleroi est morose. Le bilan de 4 points sur 18 n'est pas celui qui était espéré. Dans le jeu, les Zèbres n'ont pas toujours montré toutes les garanties, et à l'heure qu'il est, la première victoire de la saison se fait toujours attendre. Cependant, le match contre STVV a offert un peu de baume au cœur aux nombreux supporters présents au Mambourg. Non seulement, l'équipe a eu beaucoup d'occasions, a frappé 18 fois au but (pour 6 cadrées) et a eu les armes pour remporter cette rencontre. Mais tout cela est venu en seconde période, la première étant une nouvelle fois insipide. Ce qui aurait pu faire la différence contre les Canaris, et qui est une lueur d'espoir pour la suite de la saison des Zèbres, c'est que le banc a joué un rôle, son rôle : tenter de faire basculer le cours du match en changeant le visage de l'équipe. Guiagon est très bien rentré pour sa première, mais ce fut aussi le cas de Bernier et de Trebel. D'ailleurs, il suffit de se dire, en regardant la feuille de match, que le banc des Zèbres était qualitatif : Bernier, Trebel, Boukamir, Guiagon sont montés, alors que Stulic et Ntelo sont restés sur le banc. Quand on sait que Ilaimaharitra était suspendu, que Nkuba manque toujours à l'appel et que Monticelli était en tribune. Tout cela va donner de la concurrence, de la qualité et de l'espoir au Sporting de Charleroi. Felice Mazzù aura bien besoin de toutes ses armes, pour le déplacement au Club de Bruges, mais aussi pour toutes les rencontres qui suivront par après.