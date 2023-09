L'Union Saint-Gilloise exclue d'une association internationale de clubs

L'Union Saint-Gilloise n'est plus la bienvenue à l'ECA, l'association européenne des clubs. Nasser Al-Khelaïfi, de son côté, en a été réélu président.

Mauvaise nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le club bruxellois a perdu son siège à l'association européenne des clubs (ECA), révèle le journal The Guardian ce jeudi. Une exclusion qui fait suite à l'adhésion de l'USG à un organisme concurrent, l'UEC, qui représente les intérêts de clubs plus modestes en Europe.

L'UEC n'est actuellement pas reconnue par l'UEFA, et a pour but de donner plus de portée à la voix des clubs mineurs, considérant que l'ECA - et l'UEFA - n'ont pour l'instant à coeur que les intérêts des grands clubs.

Alex Muzio, actionnaire majoritaire de l'Union, a expliqué au Guardian que le but du club était de contribuer à "changer positivement le football", un trop grand nombre de clubs n'étant pas entendus à l'échelle européenne. Le président de l'USG a ajouté qu'il n'envisagerait pas de retrait de l'UEC pour récupérer le siège unioniste à l'ECA.

En marge de cette décision, Nasser Al-Khelaïfi, propriétaire et président du PSG, a été réélu à la tête de l'ECA. Michael Verschueren y a également été réélu en tant que membre du Conseil d'Administration, mais siègera désormais à titre indépendant, ayant quitté ses fonctions au RSC Anderlecht.