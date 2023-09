L'Allemagne tient son nouveau capitaine

C'est officiel, le successeur de Manuel Neuer est Ilkay Gündogan. Hansi Flick a confirmé cette décision lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi.

A l'approche du match amical contre le Japon, le sélectionneur allemand Hansi Flick a effectué une modification : "Nous avons examiné ce qui pourrait bénéficier à l'équipe. Normalement le capitaine est le joueur avec le plus de sélections, mais j'ai décidé de confier le brassard de capitaine à Ilkay. Avec Joshua Kimmich, il devra maintenant guider notre équipe."

Manuel Neuer a été le capitaine de la Mannschaft pendant de nombreuses années. Le portier allemand se remet toujours d'une blessure à la jambe depuis plusieurs mois. Cependant, il n'est pas exclu que Neuer reprenne le rôle de capitaine à l'avenir. "Nous verrons bien. Pour l'instant, l'essentiel est que Manuel retrouve sa forme", répond Flick.

Gündogan, âgé de 32 ans, est assis à côté du sélectionneur national et se réjouit de sa nomination : "La confiance de l'entraîneur et de toute l'équipe me touche. C'est un honneur pour moi de diriger cette jeune équipe en tant que capitaine sur le terrain. Mon expérience acquise à Manchester City l'année dernière montre également que je suis capable de le faire." Gündogan a jusqu'à présent disputé 67 matchs internationaux.