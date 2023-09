Première surprise en Croky Cup... et c'est le FC Liège qui en fait les frais !

Le FC Liège est le premier club de Pro League à prendre la porte en Coupe de Belgique. Lors des 32e de finale, les Sang & Marine ont été éliminés par la RAAL.

Le FC Liège ne pourra pas rêver à son affiche de gala en 16e de finale de Croky Cup face à un adversaire de Jupiler Pro League. Les Sang & Marine ont en effet pris la porte dès les 32e de finale, face à la RAAL (Nationale 1).

Alors que les Francs-Borains ou encore Zulte Waregem sont passés sans encombre au tour suivant, auquel entrent les clubs de D1A, le RFC Liège s'est incliné (2-0) à La Louvière, qui réussit là une belle performance.

C'est en seconde période que le Tivoli a pu fêter les buts de son équipe : Pau et Maes ont fait la différence, et Liège ne réagira pas. Le FC Liège sort la tête basse de la Coupe, et pourra se concentrer sur le maintien en Challenger Pro League...