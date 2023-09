Changement majeur pour les supporters de l'Union en Europa League

Qui dit grosse affiche dit changement de fonctionnement. La saison dernière, les supporters de l'Union pouvaient acheter leurs places individuellement pour assister aux matchs d'Europa League de leur équipe.

Pour éviter une affluence record contre Liverpool et un stade bien moins rempli contre le LASK Linz et Toulouse, la formule de mini-abonnement est mise en place et sera la seule formule possible. Le prix de cet abonnement oscillera entre 75€ et 225€.

Getting ready for Europe. ✨



Fans that want to attend our Europa League home games must buy the mini-abo, including the three group stage home games. This means that there will be no ticket sale for the home games separately.



