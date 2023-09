Roberto Martinez offre au Portugal la plus large victoire de son histoire contre le Luxembourg d'Anthony Moris

Le Luxembourg ne se déplaçait pas au Portugal en victime consentente. Pourtant, nos voisins repartent avec une solide défaite dans les valises.

Fort de trois succès lors de ses trois derniers matchs de qualification pour l'Euro (avec notamment des prestations très convaincantes face à l'Islande et en Bosnie), le Luxembourg se présentait au Portugal avec un capital confiance assez inédit dans son histoire. D'autant qu'en face, leur souffre-douleur habituel, un certain Cristiano Ronaldo (auteur de 11 buts face aux Luxembourgeois) était suspendu.

Le retour à la réalité a été cruel : le Luxembourg s'incline 9-0 face à l'équipe de Roberto Martinez. Menés 2-0 dès la 17e minute, nos voisins n'ont rien su faire et ont subi les assauts incessants des Portugais. Gonçalo Ramos sort de la rencontre avec un doublé, tout comme Diogo Jota et le défenseur Goncalo Inacio.

Un score très lourd, notamment pour les têtes connues de notre Pro League dans le secteur défensif que sont Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) mais aussi Maxime Chanot (Ex Courtai et Beerschot) et Laurent Jans (Ex Waasland-Beveren et Standard).

Grâce à cette gifle, le Portugal prend huit points d'avance sur son adversaire du soir, qui voit la Slovaquie lui passer devant à la deuxième place.