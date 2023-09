Vers une renaissance pour Roman Yaremchuk à Valence ?

Recrue la plus chère de l'histoire du championnat belge jusqu'il y a peu, Roman Yaremchuk a vécu une première saison calamiteuse au Club de Bruges.

2 buts et 4 assists en une petite trentaine de matchs la saison dernière. Autant dire que Yaremchuk n'a pas du tout justifié les 16 millions d'euros mis sur la table par le Club de Bruges l'été dernier.

La décision de Bruges a été de le prêter cette saison, à Valence. Nelson Verissimo, ancien entraîneur de Yaremchuk au Benfica, a confié dans une interview accordée à AS qu'il croyait à un retour au premier plan de l'Ukrainien.

"Son jeu de tête, sa frappe et sa vitesse dans les derniers mètres sont des qualités essentielles", commence Verissimo, qui explique que la guerre en Ukraine a considérablement touché Yaremchuk.

"Je pense qu'il peut bien s'adapter au championnat espagnol. Il a les qualités pour cela. Dans des conditions normales, il peut marquer entre 10 et 15 buts avec Valence. Tout dépendra de la façon dont il s'adaptera au championnat et à l'équipe, et de la façon dont l'entraîneur le traitera. Je pense que Yaremchuk peut être l'une des bonnes surprises de la Liga", assure ensuite le Portugais.