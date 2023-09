La Belgique est déjà quasi-assurée de se qualifier pour l'Euro 2024

Avec leur victoire, mais aussi suite au résultat de l'Autriche en Suède, la Belgique est quasi-assurée de se qualifier pour l'Euro 2024. Il suffira d'une victoire lors des 3 derniers matchs.

Même si le suspens est franchement limité dans ces qualifications, les Diables Rouges ou Domenico Tedesco avaient certainement un regard sur le résultat de l'Autriche en Suède. Car en cas de victoire du côté de Stockholm, l'Autriche pouvait presque envoyer la Belgique à l'Euro.

C'est chose faite : l'Autriche a été s'imposer chez une Suède décidément décevante dans ces qualifications (1-3), et compte 13 points sur 15, exactement comme la Belgique. Les deux équipes ont déjà 7 points d'avance sur la Suède.

Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic sont donc presque condamnés. La Belgique et l'Autriche ont besoin d'une victoire pour se qualifier ; en octobre prochain, le vainqueur d'Autriche-Belgique, à Vienne, sera donc à l'Euro. Et il y aura encore deux séances de rattrapage, à domicile contre la Suède et l'Azerbaïdjan pour nos Diables... Immanquable, donc.