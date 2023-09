Le Sporting d'Anderlecht règne en maître sur le monde virtuel

Une nouvelle saison signifie également un nouveau FIFA (désormais appelé EA Sports FC). Dans le jeu de football, on a dévoilé les meilleurs joueurs de la Jupiler Pro League de cette saison, avec de nombreux représentants du Sporting d'Anderlecht et de l'Antwerp.

Chez FC24, il semble que l'on croit sérieusement en cette saison du RSC Anderlecht, et de nombreux nouveaux joueurs ont ainsi obtenu une note élevée. Parmi les 24 meilleurs joueurs de la Jupiler Pro League, pas moins de huit évoluent pour Anderlecht cette saison, selon EA FC.

Les Bruxellois sont suivis de près par le Royal Antwerp FC et le Club Bruges, qui ont chacun cinq joueurs dans la liste. Ensuite, vient le KRC Genk avec quatre joueurs et La Gantoise avec deux joueurs. Remarquablement, l'Union Saint-Gilloise, classée troisième, n'a aucun joueur parmi les 24 meilleurs. Les meilleurs joueurs de la Jupiler Pro League cette saison, selon EA, sont issus du RSC Anderlecht et d'Antwerp, avec Kasper Schmeichel et Toby Alderweireld. Simon Mignolet du Club Bruges figure également parmi les trois premiers.

Le classement :

Toby Alderweireld

Kasper Schmeichel

Simon Mignolet

Thomas Delaney

Jan Vertonghen

Hans Vanaken

Jean Butez

Thorgan Hazard

Vincent Janssen

Bryan Heynen

Daniel Munoz

Andreas Skov Olsen

Mats Rits

Maxime Dupé

Casper Nielsen

Brandon Mechele

Ludwig Augustinsson

Owen Wijndal

Hugo Cuypers

Kasper Dolberg

Tarik Tissoudali

Chidera Ejuke

Joseph Paintsil

Maarten Vandevoordt