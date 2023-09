Les jours anversois de Vermeeren sont comptés

L'Antwerp FC affrontera le FC Barcelone lors de son premier match de groupe en Ligue des champions. Arthur Vermeeren est fortement suivi par les Catalans.

Le Nieuwsblad rapporte que le Barça gardera un œil attentif sur le milieu de terrain de 18 ans. Ils avaient déjà envoyé des scouts le 7 janvier lors du match contre La Gantoise. Borussia Dortmund, l'AS Monaco et West Ham United avaient également observé Vermeeren ce jour-là.

Selon El Mundo Deportivo, Vermeeren a ensuite été observé à deux reprises de plus, et les rapports sont positifs. Des comparaisons avec Andres Iniesta ont été faites, et l'entraîneur Xavi est fan de lui. L'entraîneur le voit comme le remplaçant idéal d'Oriol Romeu.

Des clubs comme Manchester United, Liverpool, Brighton, l'Ajax et le RB Leipzig ont également Vermeeren sur leur liste."