Les trois Hazard à Bruxelles ? "On a essayé de le convaincre, mais..."

Thorgan à Anderlecht, Kylian à Molenbeek... Eden à Saint-Gilles ? Cela risque fort de rester une blague.

Bien sûr, Thorgan Hazard a dû répondre à des questions concernant son frère Eden en conférence de presse ce vendredi, pour sa présentation à la presse. Il faut dire que la courte vidéo diffusée par Play Sports et montrant les deux frères en discussion au sujet d'une signature d'Eden à l'Union Saint-Gilloise a fait le buzz.

Mais ce que Thorgan espère surtout, c'est qu'enfin, son aîné viendra le voir au stade. "J'espère bien ! Il n'est jamais venu à Mönchengladbach, à Dortmund, au PSV... Maintenant qu'il aura peut-être un peu plus de temps, j'espère qu'il viendra", rigole Hazard.

Eden Hazard à l'Union Saint-Gilloise ?

"Avec Kylian aussi à Bruxelles, bien sûr qu'on lui a dit que c'était le moment pour lui de venir aussi. On a essayé de le convaincre", continue le néo-anderlechtois. "Mais vous savez comment on est, on rigole beaucoup dans la famille. Et s'il signe à l'Union, nos parents vont devenir fous, ils devront aller au stade tout le temps (rires)".

Blague à part, cependant : Thorgan doute fort que l'ancien capitaine des Diables signe au Parc Duden. "Ce serait beau mais je ne pense vraiment pas que ça se fera", conclut Hazard plus sérieusement. Le rêve aura duré quelques heures...