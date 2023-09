Xavier Mercier retrouve ses anciennes couleurs : RWDM - Cercle, l'une des affiches du weekend

Ce samedi, le RWDM et le Cercle de Bruges s'affrontent en Jupiler Pro League. Le promu RWDM, en difficulté, cherchera à s'imposer face au Cercle, qui connaît un excellent début de saison.

Le RWDM, promu en Jupiler Pro League cette saison, connaît des difficultés pour s'adapter au niveau supérieur. Avec seulement 7 points en 5 matchs, l'équipe affiche un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Plus inquiétant encore, la défense du RWDM est la deuxième pire du championnat, ayant encaissé 13 buts jusqu'à présent.

En revanche, le Cercle de Bruges réalise un bon démarrage de saison. En 6 matchs, l'équipe a remporté 4 victoires et en a perdu 2, accumulant un total de 12 points. Le Cercle se distingue notamment par sa solidité défensive, ayant encaissé seulement 3 buts jusqu'à présent, ce qui en fait la deuxième meilleure défense du championnat.

Un élément intéressant de cette rencontre est le retour de Xavier Mercier contre le Cercle de Bruges. Mercier a évolué au Cercle entre 2017 et 2019.

Des attaquants en grande forme

Dans ce duel, deux attaquants se démarquent. Du côté du RWDM, Michaël Biron est en grande forme avec 3 buts à son actif cette saison. Sa capacité à trouver le fond des filets sera essentielle pour aider son équipe à relever le défi face à la solide défense du Cercle de Bruges.

© photonews

Pour le Cercle, Kevin Denkey est le joueur à surveiller. Avec 4 buts marqués jusqu'à présent, il est le meilleur buteur de l'équipe. Sa capacité à être décisif devant le but sera un atout majeur pour le Cercle de Bruges.

Ce duel entre le RWDM et le Cercle de Bruges s'annonce donc comme une rencontre clé pour les deux équipes, chacune cherchant à obtenir des points précieux dans la course au classement. L'opposition entre les défenses fragiles du RWDM et la solide arrière-garde du Cercle promet un match passionnant.