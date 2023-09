Du changement à venir dans le onze de Gaëtan Englebert à Liège ? Un joueur a marqué de gros points contre le Club NXT

Omniprésent pour sa première titularisation, Yannick Loemba a marqué de gros points dans le calepin de Gaëtan Englebert.

Ce vendredi soir, le RFC Liège a empoché son deuxième succès de la saison en prenant la mesure du Club NXT (3-1), malgré un mauvais début de rencontre où les Liégeois ont rapidement été menés au score.

A la révélation des compositions, une petite surprise dans le onze de Gaëtan Englebert : la présence de Yannick Loemba, pour la première fois de la saison. Et le numéro 23 Sang & Marine n'a certainement pas failli à sa tâche.

Omniprésent à partir du quart d'heure jusqu'en fin de match, Loemba (33 ans) a écœuré la défense brugeoise. On notera principalement les deux buts d'Adriano Bertaccini, qui lui permettent de prendre la tête du classement des buteurs avec cinq réalisations, mais c'est bien l'ancien de Louvain, Ostende et Mons mais aussi l'Adana Demirspor et Dundee United qui est l'homme de la partie.

Un chamboulement dans la hiérarchie de Gaëtan Englebert ? Ce n'est pas complètement impossible, même si son remplaçant Alessio Cascio a aussi montré de belles choses en inscrivant notamment le 3-1.

Mais là où le T1 du RFCL se plaignait parfois d'un manque d'expérience, d'habitude d'évoluer au niveau professionnel, voilà un joueur qui pourrait grandement aider les Liégeois et qui n'a certainement pas dit son dernier mot dans la course à une place de titulaire presque indiscutable.