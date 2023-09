Genk s'est trouvé un nouveau buteur, qui a déjà roulé dans la farine l'un des meilleurs défenseurs du championnat

Pour ses premières minutes avec le KRC Genk, Andi Zeqiri s'est mis en évidence, marquant le premier but lors de la victoire face à l'Union (0-2).

Débuts rêvés pour Andi Zeqiri, titularisé ce samedi à la place d'Arokodare. Il s'est offert le scalp de l'Union Saint-Gilloise. Son coach Wouter Vrancken l'avait d'ailleurs couvert d'éloges en après-match.

"J'ai eu la chance de bien travailler pendant la trêve internationale", a déclaré le Suisse en après-match. "J'ai pu bien m'installer (dans l'équipe). Je suis récompensé avec un but. Marquer et obtenir les trois points, je ne peux pas demander plus", a déclaré Zeqiri.

Zeqiri a réalisé un gros match face à un solide client : Christian Burgess. "Il joue à des jeux mentaux, mais cela fait partie du football. Je peux le faire aussi. Il espérait que je tombe dans son piège, mais je n'ai pas réagi. C'est la meilleure façon face à de telles actions. Cela, et le fait que nous avons ramené les trois points à Genk."