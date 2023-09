"Il a tout fait pour l'équipe" : Wouter Vrancken dithyrambique envers l'un de ses joueurs...et sur l'Union Saint-Gilloise

Le spectateur neutre aura vécu une très belle rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Genk. Mais au bout du compte, ce sont les Limbourgeois qui sourient.

Après des semaines compliquées où Genk dominait ses rencontres mais oubliait de conclure, le vent a tourné. Victorieux 0-2 au Parc Duden, le Racing a subi mais retrouve le chemin de la victoire. Un revirement de physionomie qui satisfaisait particulièrement son interview Wouter Vrancken.

En interview d'après-match, il déclare : "C'est une victoire flatteuse. Mais après les matches précédents, c'est aussi permis. Là, nous le méritions, mais nous ne l'avons pas obtenu. Cette fois-ci, c'était l'inverse. Ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. L'Union nous a mis sous pression et nous a forcés à commettre des erreurs".

Le T1 limbourgeois était particulièrement satisfait de la première apparition d'Andi Zeqiri, premier buteur de la rencontre et très généreux dans l'effort : "Il a donné des signes positifs. Il s'est donné à fond et a fait preuve de beaucoup d'énergie dans son jeu. Il a tout fait pour l'équipe et a encore un grand potentiel de croissance". Zeqiri est le dernier arrivé du mercato, arrivant en prêt de Brighton.