Outre Nusa, un autre jeune de Bruges commence à faire bien parler de lui

En l'absence de Tajon Buchanan, Ronny Deila a décidé de titulariser Kyriani Sabbe contre Charleroi. Le jeune latéral de 18 ans a saisi sa chance, délivrant un assist.

En interview d'après-match, Sabbe s'est dit "très satisfait". Il n'a cependant pas oublié que Bruges à souffert face à Charleroi ce samedi.

"C'est toujours agréable de gagner à la veille d'un match européen. Néanmoins, il ne faut pas oublier ce qui n'a pas été bon ce soir. Notre début de match, par exemple, a été beaucoup trop lent, ce qui a presque immédiatement permis à Charleroi de prendre l'avantage. Il faudra certainement améliorer cela jeudi prochain. Après cela, heureusement, nous nous sommes réveillés", a déclaré Sabbe.

"Personnellement, je suis content d'avoir pu me montrer face à notre public, car c'était ma première titularisation dans un match à domicile. En tout cas, je suis assez fier de ma performance et je pense qu'il est juste de dire que j'ai saisi l'occasion à deux mains", s'est réjoui Sabbe. On ne lui donnera sûrement pas tort...