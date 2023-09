🎥 Adulé par les supporters de Manchester City, Jérémy Doku a déjà sa propre chanson

Le Diable Rouge est déjà dans les coeurs des supporters après seulement quelques matchs. Certains ont déjà inventé une chanson en son nom.

Jérémy Doku n'aura porté la tunique de Manchester City que depuis quelques matchs qu'il fait déjà l'unanimité chez les supporters mancuniens. Auteur de très bonnes prestations et d'un but, le Diable Rouge a connu ses débuts en Ligue des champions mardi soir face à l'Etoile rouge de Belgrade.

S'il semble récompensé pour ses prestations par Pep Guardiola qui lui accorde sa confiance à chaque minute de temps de jeu donnée, Doku peut également compter sur le soutien des supporters. Certains ont même déjà inventé un chant en son honneur.

"He comes from Belgium, our number eleven. Now he's a Blue, Jérémy Doku" ("Il vient de Belgique, notre numéro 11, maitenant c'est un Bleu, Jérémy Doku"), chantent les supporters à l'extérieur du stade dans la vidéo.