Les meilleures recrues offensives du mercato sont à Bruges, à Anderlecht et au Standard

Les cinq recrues les plus efficaces de ce début de saison évoluent toutes à Bruges, à Anderlecht ou au Standard. Igor Thiago est à la première place, devant Philip Zinckernagel.

Le mercato estival a été riche en rebondissements dans les grandes institutions de notre pays. Le Club de Bruges a finalement su garder une grande partie de ses cadres et s'est renforcé avec les arrivées d'Igor Thiago, Philip Zinckernagel ou encore avec le retour de prêt de Maxim De Cuyper.

Du côté d'Anderlecht, plusieurs gros noms ont débarqué pendant l'été, à commencer par Kasper Schmeichel, Thorgan Hazard et Kasper Dolberg. Si le début de cette fenêtre estivale a été difficile pour le Standard, les Rouches ont officialisé quatre arrivées qui pourraient s'annoncer décisives dans les deux derniers jours du mercato.

C'est d'ailleurs dans ces trois clubs que l'on retrouve les recrues les plus décisives depuis le début de saison. La première place est occupée par le Brugeois Igor Thiago, qui a inscrit quatre buts en six apparitions. L'attaquant brésilien est suivi par un coéquipier, Philip Zinckernagel, buteur trois fois en quatre matchs et auteur d'une passe décisive.

La troisième place de ce classement est occupée par une recrue anderlechtoise, Kasper Dolberg. Trois buts depuis le début de la saison pour le Danois, qui prend ses marques dans cette équipe d'Anderlecht.

Enfin, les deux dernières places de ce top 5 sont occupées par deux joueurs... du Standard, malgré la 12e place des Rouches au classement. C'est bien Wilfried Kanga qui arrive à la quatrième place, avec deux buts et une passe décisive en cinq matchs.

Trois joueurs se partagent la cinquième place, avec les mêmes statistiques que Kanga mais en sept matchs : Hayao Kawabe (Standard), Oday Dabbagh (Charleroi) et Richie Sagrado (OHL).