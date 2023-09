Pourquoi Kostas Laifis est déjà une nécessité pour ce Standard

La présence d'un gaucher sur le côté gauche de la défense à 3 permet une relance bien plus fluide pour le Standard. Un rôle que seul un joueur peut tenir dans l'effectif actuel : Kostas Laifis.

La réintégration de Kostas Laifis dans le noyau A du Standard n'a pas plu à tout le monde. De nombreux supporters liégeois n'ont pas apprécié l'attitude du défenseur chypriote, qui a déserté la reprise des entraînements avant de se pointer un mois plus tard pour négocier son transfert.

Finalement resté, l'international (45 sélections) a réintégré le noyau A du Standard la semaine dernière, malgré le drôle de message envoyé aux autres joueurs du noyau et aux concurrents de Laifis : Dodeigne à gauche, et Ngoy au centre.

Pourtant, on peut plus facilement comprendre Carl Hoefkens après la victoire de dimanche dernier à Eupen. En effet, la présence d'un gaucher doté d'un bon jeu de passe facilite clairement la relance liégeoise et permet de maintenir la pression sur la défense adverse, notamment dans un scénario de match comme ce dimanche au Kerhweg.

© photonews

Derrière, Laifis est ce joueur d'expérience qui symbolise la sûreté défensive, ce qui n'est pas toujours le cas de Merveille Bokadi après ses prises de risque dont il a le secret. D'une passe courte vers un milieu de terrain ou d'un long ballon pour casser une ligne, celui qui compte près de 260 matchs sous les couleurs du Standard déstabilise et permet des infiltrations, des combinaisons et... des occasions.

Si l'on peut comprendre aisément ceux qui soupirent à l'idée de voir un joueur ayant voulu quitter le navire prendre le devant sur un espoir du cru, la présence de Kostas Laifis semble déjà une nécessité dans cette défense à 3 du Standard. Peut-être Nathan Ngoy pourra-t-il concurrencer Merveille Bokadi pour le siège central du trident ?