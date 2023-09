"Si nous pouvons aller loin en Europe ? Ce serait naïf de dire cela !"

Le Club de Bruges accueille le Besiktas ce jeudi soir (21h) dans le cadre de la première journée des phases de poules de la Conference League.

En conférence de presse, le gardien de Bruges, Simon Mignolet, s'est d'abord réjoui de participer à une compétition européenne cette saison. "Il y a quelques mois, l'Europe ne tenait encore qu'à un fil. Et nous avons aussi dû survivre à trois tours préliminaires. Nous avons réussi, donc je suis heureux que nous soyons ici", a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Dans un groupe relevé, composé du Besiktas, Bodo/Glimt et Lugano, Mignolet n'a pas voulu afficher de trop grosses ambitions. "Cela dépend souvent de détails. Ou du tirage au sort. Nous devons donc tous attendre et voir. Lors des tours préliminaires, nous avons également affronté des adversaires de taille, comme Osasuna et Aarhus."

"Il y a un certain nombre d’équipes dans la Conference League qui nous sont inférieures. Mais aussi des équipes qui sont de notre calibre, voire mieux. Nous verrons jusqu'où nous irons. Il serait naïf de dire maintenant que nous irons loin", a continué Mignolet.