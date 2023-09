🎥 "C'est douloureux" : la savonnette de Maarten Vandevoordt qui a plombé Genk en Conférence League

Opposé à la Fiorentina, Genk s'en est bien sorti avec un partage 2-2. Mais l'erreur de Maarten Vandevoordt en début de rencontre n'a pas aidé les Limbourgeois.

Parfois décrié en Belgique, Maarten Vandevoordt n'en réalise pas moins un bon début de saison avec Genk : quatre clean sheets en six matchs de championnat, réalisées grâce à quelques arrêts de haut vol. En attendant son départ pour Leipzig, le gardien de 21 ans avait à coeur de profiter de la Coupe d'Europe pour se montrer.

Mais face à la Fiorentina, le Limbourgeois s'est manqué d'emblée. Après six minutes de jeu, il ne parvenait pas à repousser une tête certes puissante mais pas du tout imparable de Luca Ranieri. Si le Racing obtiendra finalement le point du partage en recollant deux fois au score via Andi Zeqiri et Mark McKenzie, l'intervention loupée de son gardien fait tache.

Il ne s'est toutefois pas débiné, reconnaissant son erreur lors de l'interview d'après-match : " Sur le premier, j'aurais dû faire mieux, c'est douloureux. C'était très rapide, mais j'ai l'impression que le ballon m'a échappé des mains. C'est une sensation très désagréable".