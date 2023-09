"La victoire contre Anderlecht a été une délivrance"

Comme c'était déjà le cas les deux dernières saisons, l'Union Saint-Gilloise apparaît comme une équipe morte de faim. Les Unionistes peuvent compter sur un certain Alexander Blessin pour entretenir leur appetit.

Après plus de six mois sans club, Alexander Blessin a retrouvé goût au terrain en reprenant l'Union Saint-Gilloise. Malgré le mercato de transition vécu par le club, la patte Blessin est déjà perceptible, notamment au travers de ce pressing tout terrain qui avait déjà fait ses preuves à Ostende.

Hasard du calendrier, l'Allemand a vécu son baptême du feu avec un derby bruxellois remporté 2-0 contre Anderlecht. En conférence de presse, il est revenu sur l'importance de cette victoire : "J’étais vraiment très heureux car c’était une sorte de délivrance. Quand vous êtes six mois en dehors du football, un manque se fait ressentir. Alors quand votre nouveau club bat une grande équipe du championnat avec la manière pour vos débuts, cela donne beaucoup d’émotion" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Alexander Blessin confirme au passage que cette période sans club n'était pas forcément une mauvaise chose : "J’ai eu le temps de réfléchir à ce qui avait été bon et mauvais durant cette période en Italie. Un coach m’a dit un jour : ‘ en football, l’expérience est le plus important.’ Je ne sais pas si mes expériences du passé m’ont permis d’être un meilleur entraîneur mais cela m’a permis d’évoluer". Un parcours qui cadre parfaitement avec la mentalité unioniste et qui présage d'une collaboration fructueuse avec le club.