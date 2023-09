Coup dur pour Leandro Trossard !

Après un début de saison compliqué, Trossard s'est montré décisif, tant avec les Diables Rouges - contre l'Estonie - qu'avec Arsenal, marquant en Premier League le week-end dernier puis en Ligue des Champions en semaine.

Mais ce dimanche, le Belge ne participe pas au très attendu derby du nord de Londres face à Tottenhem. Trossard est en effet absent de la feuille de match.

"Leandro Trossard est absent aujourd’hui en raison d’un léger problème musculaire", a communiqué Arsenal.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Our starting line-up for today's north London derby 👊



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/QECPnUM191