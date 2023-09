Ca y est : Charleroi tient la première victoire de sa saison. Les Carolos se sont imposés sans briller face au KV Courtrai (1-0). Felice Mazzù peut pousser un grand ouf de soulagement.

"C’était compliqué mais en même temps mérité. Ce n’était certainement pas un de nos meilleurs matches mais on l’a gagné. C’est le résumé du football en général, l’important c’est d’être efficace, on l’a été une fois et on a gardé le zéro derrière", a commencé Mazzù au micro d'Eleven/DAZN.

Les Zèbres ont enfin vaincu le signe indien, après...7 matchs sans victoire. "On a eu les occasions pour doubler la mise même plus mais malheureusement cette efficacité n’est pas encore totalement là. Mais l’important aujourd’hui, après les sept matches qu’on vient de traverser, c’était la victoire. Je me dois de féliciter les joueurs pour la victoire, aussi pour certains bons moments. Il y avait certainement la peur de voir les adversaires revenir au score, ce qui nous est arrivé contre Saint-Trond, Anderlecht, contre Bruges."

Mazzù espère que cette victoire en appellera d'autres très rapidement. "La poisse a peut-être changé de camp. On souffre depuis plusieurs semaines... parce que je pense que les joueurs méritaient mieux que ce qu’ils ont récolté avant le match de ce samedi. Cette fois, ils ont décroché trois points avec un moins bon contenu mais avec des sacrifices et des moments difficiles et ce sont des victoires comme ça qui sont importantes pour notre futur."