Kevin De Bruyne de retour plus tôt que prévu ?

Blessé depuis le mois d'août dernier et une déchirure musculaire occasionnée face à Burnley, Kevin De Bruyne travaille activement à son retour.

Cela fait depuis la mi-août que Kevin De Bruyne a démarré sa rééducation. Le Diable Rouge soigne une blessure aux ischios occasionée face à Burnley, en ouverture de la saison de Premier League.

Une blessure qui inquiétait du côté de Manchester City. Le retour du métronome de l'équipe mancunienne sur les terrains n'était pas attendue avant le début de l'année 2024.

Mais De Bruyne pourrait bien revenir plus tôt. Le Daily Star renseigne que le Belge n'utiliserait déjà plus de béquilles et que son rétablissement "s'accélérerait". Le staff médical de City s'attendrait à ce que De Bruyne reprenne l'entraînement le mois prochain. Il voudrait être de retour pour la Coupe du monde des clubs, qui débute le 12 décembre prochain.